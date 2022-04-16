Окупанти вдарили по Києву: вибухи пролунали в двох районах

Дані про постраждалих уточнюються.
Вранці 16 квітня російські окупанти обстріляли Київ. Вибухи пролунали в Дарницькому районі та на околиці міста.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Зараз на місці працюють рятувальники та медики. Дані про постраждалих уточнюються.
"Ще раз звертаюся до всіх: не нехтуйте будь ласка сигналами повітряної тривоги! А тих киян, які раніше виїхали і вже збираються повертатися до столиці, прошу поки утриматися від цього і залишатися в більш безпечних місцях", - наголосив Кличко.
Нагадаємо, російські військові завдали 15 квітня трьох ракетних ударів по об'єктах у Київській області, тож місцева влада закликає жителів ще не повертатися до своїх домівок.
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