Пасха 2022: когда празднуют и отдыхают в тех странах, куда уехали беженцы

После 24 февраля 2022 года большое количество украинцев переехало в другие страны мира, спасаясь от российской агрессии и войны. Сегодня многих из них интересует вопрос: когда празднуют Пасху 2022 в этих странах и сколько выходных дней там запланировано. Об этом читайте в материале ТСН.ua.

Пасха – большой праздник как для католиков, так и для православных христиан. Украинцам, выехавшим за границу из-за войны России против Украины, следует знать, когда в разных странах мира празднуют Пасху 2022 года и сколько выходных запланировано. Эта информация будет полезна особенно тем, кто хочет решить важные бюрократические вопросы, ведь по выходным дням на Пасху государственные учреждения работать не будут.

В Украине Пасха 2022 года приходится на 24 апреля. Но в этот день праздник празднуют не во всех странах. Вот список самых популярных среди украинских беженцев стран:

Польша: это католическая страна, а значит, Пасха 2022 года здесь приходится на 17 апреля. Выходные дни в стране будут введены 16, 17 и 18 апреля 2022 года. Чехия: в этой стране также преобладает католицизм, поэтому Пасха будут праздновать 17 апреля. Выходными в Чехии будут дни с 15 по 18 апреля 2022 года. Германия: Пасху 2022 года празднуют в Германии 17 апреля, ведь здесь проживают преимущественно католики. Выходные запланированы на 15, 16, 17 и 18 апреля. Молдова: эта страна празднует Пасху вместе с украинцем – 24 апреля. А выходных дней в Молдове запланировано четыре (вместе со Страстной пятницей) — 22, 23, 24 и 25 апреля 2022 года. Румыния: это также православная страна, а потому Пасха 2022 года приходится на 24 апреля. Здесь, как и в соседней Молдове, выходными будут 22-25 апреля 2022 года. США: Соединенные Штаты Америки – мультирелигиозная страна, где проживает большое количество как католиков, так и православных христиан. Особых традиций празднования Пасхи здесь нет. Поэтому выходные дни будут только в субботу и воскресенье — 16 и 17 апреля (23 и 24 апреля). Франция: здесь преобладают католики, поэтому Пасха 2022 года приходится на 17 апреля. Исходными будут дни с 16 по 18 апреля 2022 года. Словакия: в стране преобладает католицизм, Пасху празднуют 17 апреля 2022 года. Выходные дни начинаются со Страстной пятницы (15 апреля) и продолжаются до Пасхального понедельника (18 апреля). Словения: Пасха 2022 года празднуют здесь 17 апреля. Выходных дней немного – 17 и 18 апреля 2022 года. Болгария: эта страна празднует Пасху вместе с украинцами, ведь здесь преобладает православие. В 2022 году праздник выпадает на 24 апреля. А выходные дни запланированы на 22, 23, 24 и 25 апреля 2022 года.

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