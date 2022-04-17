Взрывов в Киеве не было, работала ПВО – КГГА

Взрывов в Киеве не было, работала ПВО – КГГА

Вечером и под утро в Киеве были слышны взрывы.

В КГГА успокоили киевлян, что за прошедшие сутки и утром в Киеве не было взрывов, работала противовоздушная оборона.

Об этом сообщил в эфире украинского телемарафона первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"На самом деле, несмотря на то, что в Киеве звучали несколько раз вечером и под утро сигналы воздушной тревоги, в Киеве спокойно, взрывов никаких не было. Это, скорее всего, была работа противоракетной обороны", — сказал Поворозник.

Он добавил, что возвращаться в Киев жителям все еще рано.

Сегодня утром, 17 апреля, по Броварам в Киевской области, кафиры нанесли ракетный удар. В результате обстрела были повреждены инфраструктурные объекты.