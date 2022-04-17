Вибухів у Києві не було, працювала ППО - КМДА

Вибухів у Києві не було, працювала ППО - КМДА

Увечері та під ранок у Києві було чутно вибухи.

У КМДА заспокоїли киян, що минулої доби і зранку в Києві не було вибухів, працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомив в ефірі українського телемарафону перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Насправді, незважаючи на те, що в Києві лунали кілька разів увечері й під ранок сигнали повітряної тривоги, в Києві спокійно, вибухів жодних не було. Це швидше за все була робота протиракетної оборони", - сказав Поворозник.

Він додав, що повертатися до Києва жителям все ще зарано.

Сьогодні вранці, 17 квітня, по Броварах, що у Київській області, окупанти завдали ракетного удару. Внаслідок обстрілу було пошкоджено інфраструктурні об'єкти.