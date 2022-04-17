Жителей Луганщины просят эвакуироваться: откуда можно уехать 17 апреля

Эвакуация состоится из шести населённых пунктов Луганщины.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в очередной раз обратился к жителям Луганской области с просьбой эвакуироваться из-за угрозы обстрелов оккупантами.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Горная громада, Попасная – из населенных пунктов организованно эвакуируют 17 апреля, в воскресенье", – написал он.

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Гайдай также отметил, что в субботу оккупанты сорвали эвакуацию, обстреляв центр Лисичанска во время "режима тишины".

"Конечно, им выгодно, чтобы люди остались и страдали от "российского мира". Из оккупированной части Рубежного и других городов они вывозят украинцев в отдаленные регионы России – там нужна дешевая рабочая сила, тем более без документов и прав человека", – добавил он. .

Он подчеркнул, что ВСУ уверенно держат оборону. "Но не становитесь потенциальными заложниками россиян. Берегите себя — бесплатные автобусы ждут вас", — подчеркнул Гайдай.

Места сбора для эвакуации в воскресенье, 17 апреля:

Северодонецк: проспект Химиков, 28;

Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;

Попасная: ул. Щербакова, 1-а;

Горное: ул. Гагарина, 13а;

Нижнее: Парковая, 13;

Рубежное: ул. Чехова, 11.

Напомним, в результате ночных обстрелов оккупантами Северодонецка загорелись четыре дома.

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