Жителей Луганщины просят эвакуироваться: откуда можно уехать 17 апреля

Эвакуация состоится из шести населённых пунктов Луганщины.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в очередной раз обратился к жителям Луганской области с просьбой эвакуироваться из-за угрозы обстрелов оккупантами.
Об этом он сообщил в Telegram.
"Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Горная громада, Попасная – из населенных пунктов организованно эвакуируют 17 апреля, в воскресенье", – написал он.
Гайдай также отметил, что в субботу оккупанты сорвали эвакуацию, обстреляв центр Лисичанска во время "режима тишины".
"Конечно, им выгодно, чтобы люди остались и страдали от "российского мира". Из оккупированной части Рубежного и других городов они вывозят украинцев в отдаленные регионы России – там нужна дешевая рабочая сила, тем более без документов и прав человека", – добавил он. .
Он подчеркнул, что ВСУ уверенно держат оборону. "Но не становитесь потенциальными заложниками россиян. Берегите себя — бесплатные автобусы ждут вас", — подчеркнул Гайдай.
Места сбора для эвакуации в воскресенье, 17 апреля:
- Северодонецк: проспект Химиков, 28;
- Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;
- Попасная: ул. Щербакова, 1-а;
- Горное: ул. Гагарина, 13а;
- Нижнее: Парковая, 13;
- Рубежное: ул. Чехова, 11.
Напомним, в результате ночных обстрелов оккупантами Северодонецка загорелись четыре дома.
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