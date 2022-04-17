Индия передумала покупать у России вертолеты Ми-17

О причинах отсрочки сделки не сообщается.

Индия отложила план закупки у России 48 военно-транспортных вертолетов Ми-17В5.

Об этом сообщают агентства ANI и портал India Today со ссылкой на источники в правительстве, пишет РБК.

По их данным, решение не связано с войной в Украине, оно было принято задолго до начала — в рамках поддержки национальной программы Make in India, принятой премьер-министром Нарендрой Моди.

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“Было принято решение закрыть соглашение. Военно-воздушные силы будут поддерживать программу местных вертолетов средней грузоподъемности", – сообщил источник ANI.

Россия заключила контракт с Индией на поставку 80 вертолетов Ми-17 в июне 2011 года.

Индия – один из крупнейших эксплуатантов парка вертолетов МИ-17. Они используются, в частности, для перевозки президента, премьер-министра и других чиновников страны.

В 2008-2015 годах Россия продала Индии 151 военно-транспортный вертолет типа Ми-17В5.