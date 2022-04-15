В МВД объяснили, почему Россия угрожает ядерным оружием

Это последний козырь Путина.

Россия угрожает ядерным оружием, потому что это его главный козырь и один из этапов информационной войны.

Об этом 15 апреля сообщил советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко во время телемарафона.

"Их главный козырь – ядерное оружие, поэтому они разгоняют эти страхи на всех фронтах. Мы должны понимать, что это последний козырь Путина. Сейчас на нас идет информационная атака и попытка еще раз поднять ставки в информационной войне. Сейчас ничего не показывает, что они готовятся к ядерной атаке", — заявил Денисенко.

Напомним, следующие дни и недели в войне Украины и России станут "битвой логистики". Об этом заявил эксначальник британской военной разведки маршал авиации Фил Осборн в интервью Sky News.

Чем грозит ядерная война и можно ли спастись в случае начала боевых действий

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