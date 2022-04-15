"Центр экскалации": Зеленский считает битву за Донбасс самой тяжелой

Россия стягивает на восток Украины свои войска.

Донбасс стал центром эскалации, а события там повлияют на ход этой войны.

Такое мнение в интервью BBC высказал президент Владимир Зеленский.

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"Самая тяжелая ситуация — это битва за Донбасс. Там сосредоточена наша мощная группировка, ООС. Это центр, я считаю, сегодняшней эскалации, который будет влиять на ход этой войны", — подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что именно в Донецкую и Луганскую области россияне сейчас стягивают собственные войска: с Северного, Киевского и Черниговского направлений.

"Все, что у них осталось, стягивают туда. Также туда направляются войска из Сирии, из Владивостока, из многих разных мест Российской Федерации для того, чтобы бороться за Донбасс, чтобы окружить группировки из 44 тысяч наших военнослужащих, чтобы забрать весь Донбасс", – заметил Зеленский.

Как сообщалось, один из новых ударов в Донецкой области россияне готовятся нанести — с Юга, в сторону автодороги Курахово-Запорожье, такое предполагает украинская разведка. Оккупанты уже пытались штурмовать этот участок в первых числах апреля и кроме бесславного разгрома эти усилия ничего им не принесли. Теперь просто засыпают городки и села артиллерийскими снарядами и атакуют тяжелыми ракетами.

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