"Центр екскалації": Зеленський вважає битву за Донбас найважчою

Росія стягує на схід україни свої війська.

Донбас став наразі центром ескалації, а події там вплинуть на хід цієї війни.

Таку думку в інтерв'ю ВВС висловив президент Володимир Зеленський.

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"Найважча ситуація - це битва за Донбас. Там зосереджено наше потужне угруповання, ООС. Це центр, я вважаю, сьогоднішньої ескалації, який впливатиме на хід цієї війни", - наголосив глава держави.

Президент наголосив, що саме до Донецької і Луганської областей росіяни наразі стягують власні війська: з Північного, Київського та Чернігівського напрямів.

"Усе, що в них залишилося, стягують туди. Також туди прямують війська із Сирії, з Владивостока, з багатьох різних місць Російської Федерації для того, щоб боротися за Донбас, щоб оточити угруповання з 44 тисяч наших військовослужбовців, щоб забрати весь Донбас", - зауважив Зеленський.

Як повідомлялося, один із нових ударів на Донеччині росіяни готуються завдати - з Півдня, у бік автошляху Курахове-Запоріжжя, таке припускає українська розвідка. Окупанти вже намагалися штурмувати цю ділянку в перших числах квітня та окрім безславного розгрому ті зусилля нічого їм не принесли. Натомість, тепер просто засипають містечка й села артилерійськими снарядами та атакують важкими ракетами.

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