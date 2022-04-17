Індія передумала купувати у Росії гелікоптери Мі-17

Про причини відтермінування угоди не повідомляється.

Індія відклала план закупівлі у Росії 48 військово-транспортних вертольотів Мі-17В5.

Про це повідомляють агентства ANI та портал India Today з посиланням на джерела в уряді, пише РБК.

За їхніми даними, рішення не пов'язане з війною в Україні, воно було ухвалено задовго до її початку — у рамках підтримки національної програми Make in India, ухваленої прем'єр-міністром Нарендрою Моді.

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“Було ухвалено рішення закрити угоду. Військово-повітряні сили підтримуватимуть програму місцевих вертольотів середньої вантажопідйомності”, - повідомило джерело ANI.

Росія уклала контракт з Індією на постачання 80 вертольотів Мі-17 у червні 2011 року.

Індія – один із найбільших експлуатантів парку вертольотів МІ-17. Вони використовуються, зокрема, для перевезення президента, прем'єр-міністра та інших високопосадовців країни.

У 2008-2015 роках Росія продала Індії 151 військово-транспортний вертоліт типу Мі-17В5.