"Образа переросла в параною": Макрон про причини рішення Путіна напасти на Україну

"Образа переросла в параною": Макрон про причини рішення Путіна напасти на Україну

Французький президент зазначив, що останніми роками очільник Кремля практично перебував у міжнародній ізоляції.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що образа Путіна переросла в параною і це підштовхнуло його до рішення розв'язати війну проти України.

Французький президент зазначив, що останніми роками очільник Кремля практично перебував у міжнародній ізоляції.

Про це повідомляє BFM TV.

Як зазначає видання, відповідаючи на запитання про причини, що спонукали Путіна вторгнутися до України, Макрон заявив, що "його образа переросла в параною". На думку французького лідера, після запроваджених 2014 року санкцій глава Кремля фактично опинився у міжнародній ізоляції і це тільки зміцнило його в рішенні розв'язати війну.

"Роль COVID також не слід недооцінювати. Він місяцями перебував у Сочі, замикався, менше спілкувався з іншими главами держав", - додав президент Франції.

Водночас Макрон вважає, що Путін "поважає Францію і проводить відмінність з рештою Заходу". Однак, за його словами, у глави Кремля дійсно є переконання, яке десятиліттями жило у свідомості росіян, що його головна тема пов'язана з США.

Нагадаємо, радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що деякі проросійські політики в Євросоюзі досі намагаються грати на розкол суспільства.

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