Два "прильоти": Росія знову обстріляла Миргород

Два "прильоти": Росія знову обстріляла Миргород

Постраждалі і наслідки уточнюються.

Росія знову завдала ракетних ударів по Миргороду.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін 12 квітня.

"Знову під ворожим ударом – інфраструктура Миргорода. Два «прильоти». Постраждалих і наслідки уточнюємо", - повідомив він.

Нагадаємо, 2 квітня російські війська завдали перший ракетний удар по місту Миргород. Силами й засобами ППО Збройних сил України вдалося знищити декілька ворожих крилатих ракет. Внаслідок обстрілу пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому та загорівся склад паливно-мастильних матеріалів. Того ж 2 квітня з трьох літаків ворог атакував промислові об'єкти Кременчука.

У ніч проти 9 квітня російські окупанти знову завдали ракетний удар по інфраструктурі в Миргороді.

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