Міноборони Британії спростувало слова Путіна, що "операція в Україні йде за планом"

Російський план провалюється, кажуть у відомстві.
Міністерство оборони Великої Британії спростувало слова президента Росія Володимира Путіна, що нібито "операція в Україні йде за планом".
"У Кремлі говорять, що війна в Україні йде за планом. Але це не так. Російський план провалюється", - стверджують у Міноборони Британії.
Зокрема, у британському відомстві зазначили, що під час війни в Україні:
- шістьох російських генералів було знищено;
- російські солдати не підкоряються командуванню;
- понад 2 тисячі одиниць російської техніки було пошкоджено, знищено, кинуто або захоплено;
- підрозділи РФ були змушені повернутися до Росії та Білорусі;
- росіяни збили власний літак.
Нагадаємо, Путін зробив заяву, що "військова операція в Україні", як її прийнято називати у країні-агресорці, йде за планом. Він називає те, що відбувається на нашій землі, "трагедією", але відразу уточнює, що "по-іншому Росія вчинити не могла".
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