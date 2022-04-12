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Міноборони Британії спростувало слова Путіна, що "операція в Україні йде за планом"

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Міноборони Британії спростувало слова Путіна, що "операція в Україні йде за планом"

facebook.com/GeneralStaff.ua

Російський план провалюється, кажуть у відомстві.

Міністерство оборони Великої Британії спростувало слова президента Росія Володимира Путіна, що нібито "операція в Україні йде за планом".

"У Кремлі говорять, що війна в Україні йде за планом. Але це не так. Російський план провалюється", - стверджують у Міноборони Британії. 

Зокрема, у британському відомстві зазначили, що під час війни в Україні:

  • шістьох російських генералів було знищено;
  • російські солдати не підкоряються командуванню;
  • понад 2 тисячі одиниць російської техніки було пошкоджено, знищено, кинуто або захоплено;
  • підрозділи РФ були змушені повернутися до Росії та Білорусі;
  • росіяни збили власний літак.

Нагадаємо, Путін зробив заяву, що "військова операція в Україні", як її прийнято називати у країні-агресорці, йде за планом. Він називає те, що відбувається на нашій землі, "трагедією", але відразу уточнює, що "по-іншому Росія вчинити не могла".

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