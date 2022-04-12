Світлана Тарабарова опинилася в лікарні під крапельницями

Артистка закликала кожного берегти себе.

Співачка Світлана Тарабарова опинилася в лікарні Івано-Франківська під крапельницями.

Про це виконавиця розповіла у своєму Instagram та показала фото з лікарняної палати. Що саме сталося зі співачкою, наразі невідомо. Та, судячи з допису, у Тарабарової щось сталось із нервовою системою. Тому знаменитість закликає кожного берегти себе.

"Люди, бережіть себе! Де б ви не були, та що б не робили - пам'ятайте, що резерви організму хоч і великі, але ж не безкрайні. Або тіло знайде спосіб нагадати вам про те... Звісно, війна, і всі ми зараз солдати і не час скиглити. Тож просто бережіть себе, знайдіть 5 хвилин сьогодні, аби почитати про "синдром вцілівшого" про важливість відновлення нервової системи та тіла, аби не втрачати потім 5 днів на лікування", - зазначила Тарабарова.

Світлана Тарабарова в лікарні / instagram.com/tarabarova

Разом з тим, Світлана повідомила, що наразі з нею все відносно гаразд. Тож незабаром вона знову почне проводити волонтерські виступи, аби підтримувати дух українців.

"І хоч довелося перенести кілька волонтерських виступів, ми обов'язково зустрінемося з усіма, хто чекав. Окрема подяка лікарям Івано-Франківської обласної клінічної лікарні - ви диво. Зі мною вже все відносно добре , криза минула", - поділилася виконавиця.

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