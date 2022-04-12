Светлана Тарабарова оказалась в больнице под капельницами

Артистка призвала каждого беречь себя.

Певица Светлана Тарабарова оказалась в больнице Ивано-Франковска под капельницами.

Об этом исполнительница рассказала в своем Instagram и показала фото из больничной палаты. Что именно случилось с певицей, пока неизвестно. Но, судя по подписи, у Тарабаровой что-то случилось с нервной системой. Поэтому знаменитость призывает каждого беречь себя.

"Люди, берегите себя! Где бы вы ни были, да что бы ни делали — помните, что резервы организма хоть и большие, но не бесконечные. Или тело найдет способ напомнить вам о том... Конечно, война, и все мы сейчас солдаты и не время скулить. Так что просто берегите себя, найдите 5 минут сегодня, чтобы почитать о "синдроме уцелевшего" о важности восстановления нервной системы и тела, чтобы не терять потом 5 дней на лечение", — отметила Тарабарова.

Светлана Тарабарова в больнице / instagram.com/tarabarova

Вместе с тем, Светлана сообщила, что сейчас с ней все относительно хорошо. Вскоре она снова начнет проводить волонтерские выступления, чтобы поддерживать дух украинцев.

"И хотя пришлось перенести несколько волонтерских выступлений, мы обязательно встретимся со всеми, кто ждал. Отдельное спасибо врачам Ивано-Франковской областной клинической больницы — вы чудо. Со мной уже все относительно хорошо, кризис прошел", — поделилась исполнительница.

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