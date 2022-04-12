Два "прилета": Россия снова обстреляла Миргород

Пострадавшие и последствия уточняются.

Россия снова нанесла ракетные удары по Миргороду.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин 12 апреля.

"Снова под вражеским ударом – инфраструктура Миргорода. Два «прилета». Пострадавшие и последствия уточняем", — сообщил он.

Напомним, 2 апреля российские войска нанесли первый ракетный удар по городу Миргород. Силами и средствами ПВО Вооруженных сил Украины удалось уничтожить несколько вражеских крылатых ракет. В результате обстрела повреждены взлетная полоса, инфраструктура аэродрома и загорелся состав горюче-смазочных материалов. В тот же день 2 апреля из трех самолетов враг атаковал промышленные объекты Кременчуга.

В ночь на 9 апреля российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде.

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