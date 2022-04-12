Центр противодействия дезинформации опубликовал 6 правил новой "военной" Украины

Там призвали акцентировать внимание на внутренней дисциплине и информационной гигиене.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предложил 6 правил новой "военной" Украины для мирного существования друг с другом.

Об этом говорится в сообщении Центра в Сети 12 апреля.

Там призвали отбросить все дрязги и акцентировать внимание на внутренней дисциплине и информационной гигиене.

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"Продолжается 48-й день войны и мы все понимаем, что жить, как раньше, уже не получится! Поэтому предлагаем 6 правил новой "военной" Украины для мирного существования друг с другом", – говорится в сообщении.

6 правил новой военной Украины:

Не нарушаем режим тишины. Просьба – максимально ограничить громкую музыку (особенно русскоговорящую), сигнализации авто, толкание в квартирах. Не спорим с полицейскими и терробороновцами, помним об вежливости и покое. Не злоупотребляем алкоголем, где это дозволено. Не сорим на улицах. Комендантское время действует для всех, даже для животных. Всегда проверяйте информацию перед ее распространением. Дезинформация и манипуляция – это извечные помощники оккупантов. Доверяйте информацию только из официальных источников.

"Помним: страна у нас одна – другой нет. Поэтому учимся жить по новым правилам, в мире и согласии, назло всем врагам!" – призвали в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, организация Uanimals поделилась советами, как правильно выгуливать собак во время войны.

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