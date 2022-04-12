Легія - Динамо: онлайн-відеотрансляція благодійного матчу

Зібрані кошти будуть спрямовані для допомоги постраждалим від війни українцям.

У вівторок, 12 квітня, київське "Динамо" проведе перший благодійний матч в рамках туру "Match for Peace! Stop the War!" (Матч за Мир! Зупинимо Війну!").

Суперником "біло-синіх" буде польська "Легія". Зустріч відбудеться на стадіоні "Війська Польського" у Варшаві, початок - о 21:30 за київським часом. Перед грою на стадіоні виступлять зірки українського шоу-бізнесу.

Зазначимо, що "Динамо" отримало дозвіл від українського уряду в повному складі виїхати за кордон, аби грати благодійні матчі з європейськими клубами. Метою цих поєдинків є інформування міжнародної спільноти про війну в Україні та збирання коштів для підтримки українців, які постраждали від російської агресії.

Додамо, що зараз у складі "Легії" виступають два ексгравці "Динамо" - Ігор Харатін, а також Беньямін Вербич, який виступає за польський клуб на правах оренди.

Дивіться поєдинок українського гранда з 15-разовим чемпіоном Польщі в прямому ефірі на нашому сайті.

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