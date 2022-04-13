Враг пытается активизировать воздушную разведку.
В Одесской области все еще остается угроза ракетных ударов российскими оккупантами.
Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Ночь в Одессе и регионе прошла спокойно, обстрелов не было. Хотя враг пытается активизировать воздушную разведку. Но наши силы обороны, направленные на выполнение соответствующих боевых задач, действуют эффективно и сдерживают врага от активных действий. Конечно, остается высокой вероятность нанесения ракетных ударов., но все мы продолжают работать на фронт для нашей общей победы", — отметил он.
Напомним, враг ведет воздушную разведку и опрокидывает в Украину "добровольцев", оперативную информацию о российском вторжении.
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