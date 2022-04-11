"Следующий удар России может быть направлен на Одессу и Днепр" — капитан ВМС США

"Следующий удар России может быть направлен на Одессу и Днепр" — капитан ВМС США

Украинцам следует ожидать от оккупантов новых ударов и ко всему нужно готовиться.

В войне с Украиной Россия действует непредсказуемо и нелогично, при этом агрессор может готовить удар по Днепру и Одессе с целью их захвата.

Об этом в эфире телемарафона заявил капитан первого ранга в отставке военно-морских сил США Гарри Табах, пишет "Суспільне".

"Россия действует непредсказуемо, нелогично, и объяснить их действия невозможно. Убийство ради убийства, такой культ смерти. И своей, и чужой. Непонятны эти действия. Ожидать можно всего, и ко всему нужно готовиться", — подчеркнул военный.

По его убеждению, украинский Генштаб действует гораздо грамотнее, чем это делали при подготовке к нападению россияне.

"Сейчас для меня видно, и что говорят мои товарищи — и украинские, и американские военные, что есть такие симптомы, что Россия показывает, что хочет поделить Украину, нанеся сильный удар по Днепру и Одессе. И вот эти разведывательные полеты, и разведка, что у них есть, и видно, что ваши ВСУ также к этому готовятся. Сейчас все работают на время. У всех мало времени", — добавил он.

Напомним, накануне ракеты России попали по аэропорту Днепра. Аэродром и инфраструктура вокруг полностью разрушены. Пострадали спасатели, ликвидировавшие последствия утренней атаки.

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