Россия может готовить провокации в Приднестровье, чтобы обвинить Украину – Генштаб

Россия может готовить провокации в Приднестровье, чтобы обвинить Украину – Генштаб

Враг продолжает коварно наступать.

В Украине идет полномасштабная вооруженная агрессия России. Враг продолжает коварно наступать и убивать украинцев.

Также читайте Мир консолидировался в иске к Международному уголовному суду против России

Так, по данным Генерального штаба Украины на утро 11 апреля, "не исключается проведение вооруженными силами российской федерации провокационных действий на территории Приднестровского региона Республики Молдова с целью обвинения Украины в агрессии против соседнего государства".

Ранее сообщалось, что враг продолжает осуществлять подготовку и отправку личного состава, вооружения и техники для участия в боевых действиях на территории Украины.

В России возникли проблемы с личным составом. Так, для восстановления потерь подразделений батальонной тактической группы из состава 36-й отдельной мотострелковой бригады (Борзя, Забайкальский край) 29 общевойсковой армии Восточного военного округа осуществляется набор военнослужащих из состава указанной бригады. Особую проблему враг испытывает при комплектовании водительских должностей и механиков-водителей.

Читайте также: