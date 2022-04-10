Що буде з пенсією під час війни, якщо її вчасно не отримати

Що буде з пенсією під час війни, якщо її вчасно не отримати

В умовах війни та переміщень через бойові дії громадян по всій Україні, пенсіонери занепокоєні, що буде з пенсіями, якщо їх не отримати вчасно.

Міністерство соціальної політики забезпечило можливість отримання пенсій та допомог у різних куточках України та в різний час. За словами міністерки соціальної політики Марини Лазебної якщо пенсіонеру не вдалося отримати пенсію через переказ протягом двох місяців, всі суми будуть виплачені в наступні періоди виплат.

Міністерка зазначила, що строки виплат всіх допомог на час впровадження воєнного стану продовжили на цей період плюс додали один місяць без звернення людини та надання будь-яких документів.

Через окупацію в багатьох населених пунктах України в березні не можна було отримати переказом пенсії. Після звільнення міст та сіл ЗСУ люди повертаються до своїх домівок та зможуть отримати виплати за березень протягом 2-х місяців з моменту зарахування пенсій (в березні зарахування відбулося 18 числа)

Також передбачений варіант перенаправлення переказів до іншого банку, у якому зручно отримати пенсію. Для цього потрібно зателефонувати на гарячу лінію Ощадбанку (0 800 210 800).

Розв'язувати пенсійні питання можна звернувшись до сервісних центрів Пенсійного фонду України або до контакт-центру Пенсійного фонду України за телефонами: 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71.

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