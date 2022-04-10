Что делать если не получил вовремя пенсию / Getty Images

Что будет с пенсией, если не получить ее вовремя

Что будет с пенсией, если не получить ее вовремя

В условиях войны, перемещений из-за боевых действий граждан по всей Украине, пенсионеры обеспокоены, что будет с пенсиями, если их не получить вовремя

Министерство социальной политики обеспечило возможность получения пенсий и пособий в разных уголках Украины и в разное время. По словам министерки социальной политики Марины Лазебной если пенсионеру не удалось получить пенсию через перевод в течение двух месяцев, все суммы будут выплачены в последующие периоды выплат.

Министерша отметила, что сроки выплат всех пособий на время внедрения военного положения продлили на этот период плюс добавили один месяц без обращения человека и предоставления каких-либо документов.

Из-за оккупации во многих населенных пунктах Украины в марте нельзя было получить переводом пенсии. После освобождения городов и сел ВСУ люди возвращаются в свои дома и смогут получить выплаты за март в течение 2-х месяцев с момента зачисления пенсий (в марте зачисление состоялось 18 числа).

Также предусмотрен вариант перенаправления переводов в другой банк, в котором удобно получить пенсию. Для этого нужно позвонить на горячую линию Ощадбанка (0 800 210 800).

Решить пенсионные вопросы можно обратившись в сервисные центры Пенсионного фонда Украины или в контакт-центр Пенсионного фонда Украины по телефонам: 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71.

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