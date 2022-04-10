В России принудительно вывезенным украинцам угрозами выдают паспорта РФ — Денисова

Женщин, пенсионеров и лиц с инвалидностью угрозами принуждают писать заявления для получения российских паспортов.

Россия начала выдавать паспорта гражданам Украины, которых принудительно вывезли в разные регионы страны-агрессора.

Об этом сообщила уполномоченная Верховная Рада по правам человека Людмила Денисова.

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По ее словам, женщин, пенсионеров и лиц с инвалидностью угрозами вынуждают писать заявления для получения российских паспортов.

"Путем запугивания наиболее уязвимых категорий лиц — женщин, лиц с инвалидностью и пенсионеров властями агрессора было получено от них около 14 тысяч заявлений о приеме в гражданство России и выдано 12 тысяч паспортов", — пишет Денисова.

Уполномоченная ВР убеждена, что подобные действия оккупанта направлены на продолжение принудительной интеграции населения нашего государства в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство.

"Насильственная паспортизация незаконна и не признается в Украине, она противоречит принципам и нормам международного права и является прямым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", — подчеркнула Денисова.

Она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, с просьбой учесть эти факты нарушения Россией прав человека в Украине.

Напомним, жителей временно оккупированного Изюма в Харьковской области российские кафиры принудительно вывозят на территорию РФ. Кроме того, в городе Токмак Запорожской области украинских медиков заставляют подписывать так называемые "контракты" с российским Минздравом.