Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах.

В Сумской области изменили продолжительность комендантского часа.

Также читайте В Сумской области остается высокой угроза очередного захода армии РФ – глава ОВА

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

С понедельника, 11 апреля, комендантский час будет начинаться в 21.00, а заканчивается в 05.00. Ранее он начинался в 20:00 и продолжался до 05:00.

Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. Их имеют работники предприятий, учреждений и организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность области. Также необходимо иметь при себе документы, которые удостоверяют личность.

В определенное время жителям области необходимо оставаться дома, а при срабатывании сигнала тревоги спуститься в укрытие.

Напомним, ранее в Одессе ввели длительный комендантский час, чтобы уберечь людей в знаковый для города день. Дело в том, что именно на 10 апреля выпадает День освобождения Одессы от нацистских оккупантов. Именно в этот день одесситы традиционно собираются возле памятников и мемориалов.

Читайте также: