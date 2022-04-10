Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах.
В Сумской области изменили продолжительность комендантского часа.
Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
С понедельника, 11 апреля, комендантский час будет начинаться в 21.00, а заканчивается в 05.00. Ранее он начинался в 20:00 и продолжался до 05:00.
Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. Их имеют работники предприятий, учреждений и организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность области. Также необходимо иметь при себе документы, которые удостоверяют личность.
В определенное время жителям области необходимо оставаться дома, а при срабатывании сигнала тревоги спуститься в укрытие.
Напомним, ранее в Одессе ввели длительный комендантский час, чтобы уберечь людей в знаковый для города день. Дело в том, что именно на 10 апреля выпадает День освобождения Одессы от нацистских оккупантов. Именно в этот день одесситы традиционно собираются возле памятников и мемориалов.
Читайте также: