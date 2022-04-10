Окупанти абсолютно свідомо били по сотнях мирних мешканців у Краматорську — Арестович

Якби загарбники потрапили просто в клад з боєприпасами, загинуло б ще більше осіб.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що окупанти свідомо скинули бомбу на мирне населення в Краматорську.

Про це він сказав в інтерв'ю російському адвокату і правозахиснику Марку Фейгіну.

"Вони абсолютно свідомо били, розуміючи, що загинуть десятки і сотні мирних мешканців", — сказав Арестович.

За його словами, росіяни намагалися вдарити по українських воєнних об’єктах поблизу, при цьому абсолютно нехтуючи безпекою для мирного населення.

"Точка У" коли прилітає в ешелон, в якому перебувають боєприпаси і військова техніка, навіть якби вона абсолютно точно потрапила, вибух був би такої сили, що все одно постраждали б цівільні і навіть більше, ніж коли вона ("Точка У" - ред.) потрапила по цивільних", — зазначив Арестович.

Нагадаємо, 8 квітня 2022 року збройні сили Росії випустили дві крилаті ракети по вокзалу в Краматорську Донецької області, де збиралися люди для евакуації. За попередніми даними, щонайменше 52 людини загинуло, понад 100 отримали поранення.

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