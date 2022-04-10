Політик також зазначив, скільки окупантів перебуває на всій території України.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розвіяв міф про 60-90 тисяч російських військових на сході України.

Про це він розповів в інтерв'ю російському адвокату і правозахиснику Марку Фейгіну. Політик зазначив, що зараз на території всієї України перебуває близько 60-70 тисяч окупантів.

"Якщо додати так звані армії "ЛНР" та "ДНР" та Росгвардію, тоді буде 90. Але це означає, що вони стягують війська звідусіль, кидають Херсон, Мелітополь, Запорізьку область, всі йдуть у зону ООС і намагаються там наступати на Харків. Я думаю, 30-40 тисяч там із головою. І це велика кількість насправді. Я дещо скептично ставлюся до цих: "Ах, зараз ми оточимо та наступимо на Харків", – прокоментував Арестович.

Нагадаємо, Арестович надав декілька прогнозів, що чекає на армію РФ до 9 травня. Також він нагадав, як російські військові тікали з Київщини.

Читайте також: