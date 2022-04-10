"У воєнному керівництві РФ сидить штук 5 шпіонів" - Арестович

Арестович каже, що росіяни бездарно нищать свою авіацію.

Окупанти під час наступу втрачають техніку, причому у деяких випадках бездарно.

Про це повідомив у відеозверненні 10 квітня радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

“Загальні втрати ворога на сьогодні складають особовий склад - 19 300, танків 712, 152 літаків, кораблыв 7, спецтехніка - 25 одиниць…. Коли дивлюсь використання Росією повітряної техніки, мені здається, що у воєнному керівництві РФ сидить штук 5 шпіонів, тому що так нищити головну ударну силу можуть лише шпигуни. Тобто росіяни втрачають авіацію. Ну, честь їм і слава!” - сказав Арестович.

Протягом суботи, 9 квітня, протиповітряна оборона Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ ЗСУ збили щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів.

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