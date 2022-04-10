"В военном руководстве РФ сидит штук 5 шпионов" — Арестович

Арестович говорит, что россияне бездарно уничтожают свою авиацию.

Оккупанты при наступлении теряют технику, причем в некоторых случаях бездарно.

Об этом сообщил в видеообращении 10 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

“Общие потери врага на сегодняшний день составляют личный состав 19 300, 722 танков, 152 самолета, кораблей 7, спецтехника — 25 единиц…. Когда смотрю на использование Россией воздушной техники, мне кажется, что в военном руководстве РФ сидит штук 5 шпионов, потому что так уничтожать главную ударную силу могут только шпионы. То есть россияне теряют авиацию. Ну, честь им и слава! – сказал Арестович.

В течение субботы, 9 апреля, противовоздушная оборона Воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск ВСУ сбили, по меньшей мере, 13 воздушных целей российских оккупантов.

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