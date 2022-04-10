Мининфраструктуры: РФ и Беларусь смогут обходить новые санкции ЕС

Новые санкции Евросоюза против России и Беларуси, запрещающие пребывание на территории ЕС зарегистрированного в странах-агрессорах грузового транспорта, являются полумерами, которые оставляют большое пространство для обхода.

Об этом в Facebook указало Министерство инфраструктуры.

В ведомстве обратили внимание на то, что санкции предусматривают ряд исключений, которые позволят и дальше зарабатывать предприятиям России и Беларуси. Так, страны-члены ЕС могут по своему усмотрению разрешить агрессорам транспортировку отдельных категорий грузов, таких как природный газ и нефть, а также титан, алюминий, медь, никель, палладий и железная руда; фармацевтическая, медицинская, сельскохозяйственная и пищевая продукция, включая пшеницу и удобрения; гуманитарные грузы; культурные ценности, предоставляемые во временное использование.

«Низка стран ЕС занимают нейтральную позицию и воздерживаются от прямого обвинения России в войне против Украины. Соответственно, такие страны более вероятно воспользуются этими исключениями и снова позволят агрессору зарабатывать на европейских рынках, чтобы продолжать свои преступления на территории Украины», — отметили в МИУ.

В госучреждении подчеркнули, что даже если исключить возможность фальсификаций товарно-транспортных и таможенных накладных, перечень товаров-исключений все еще оставляет россияне и беларуси огромные возможности для заработка.

В министерстве подчеркнули, что экономические последствия санкций должны быть соразмерными потерям, которые нанесла россия украинским и европейским потребителям в результате разрушения инфраструктуры.

«В настоящее время те грузы, которые не могут вывозиться из украинских портов, будут поставляться в ЕС автомобильным и железнодорожным транспортом. Расходы на строительство новых логистических маршрутов будут составлять миллиарды», — считают в Мининфраструктуры.

Таким образом, исключения оставляют открытой возможностью для крупного бизнеса в ЕС вернуться к привычным экономическим связям с РФ.

«Несмотря на полное право стран-членов ЕС делать исключения, Украина рассчитывает на осознание последствий непоследовательности санкций. Цивилизованная Европа должна наконец-то избавиться от зависимости от российских и белорусских товаров. И наконец-то прекратить финансирование войны в Украине», — заявили в МИУ.

Напомним, ранее первая вице-премьер-министр – министерша экономики Юлия Свириденко сообщила, что потери Украины от российской агрессии достигли $564,9 млрд.