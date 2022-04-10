Мінінфраструктури: рф та білорусь зможуть обходити нові санкції ЄС

Нові санкції Євросоюзу проти росії та білорусі, що забороняють перебування на території ЄС зареєстрованого у країнах-агресорах вантажного транспорту, є напівзаходами, які залишають великий простір для обходу.

На це в Facebook вказало Міністерство інфраструктури.

У відомстві звернули увагу на те, що санкції передбачають низку винятків, які дозволять і надалі заробляти підприємствам росії та білорусі. Так, країни-члени ЄС можуть на власний розсуд дозволити агресорам транспортування окремих категорій вантажів, таких як природний газ та нафта, а також титан, алюміній, мідь, нікель, паладій та залізна руда; фармацевтична, медична, сільськогосподарська та харчова продукція, включно з пшеницею та добривами; гуманітарні вантажі; культурні цінності, надані у тимчасове користування.

«Низка країн ЄС займають нейтральну позицію та утримуються від прямого звинувачення росії у війні проти України. Відповідно такі країни більш ймовірно скористаються цими винятками та знову дозволять агресору заробляти на європейських ринках, щоб продовжувати свої злочини на території України», - зазначили у МІУ.

У держустанові підкреслили, що навіть якщо виключити можливість фальсифікацій товарно-транспортних та митних накладних, перелік товарів-винятків все ще залишає росії та білорусі величезні можливості для заробітку.

У міністерстві наголосили, що економічні наслідки санкцій мають бути співмірними втратам, які завдала росія українським та європейським споживачам внаслідок руйнування інфраструктури.

«Наразі ті вантажі, які не можуть вивозитися з українських портів, будуть постачатися до ЄС автомобільним та залізничним транспортом. Витрати на побудову нових логістичних маршрутів становитимуть мільярди», - вважають у Мінінфраструктури.

Таким чином, винятки залишають відкритою можливістю для великого бізнесу в ЄС повернутися до звичних економічних зв’язків з рф.

«Попри повне право країн-членів ЄС робити винятки, Україна розраховує на усвідомлення наслідків непослідовності санкцій. Цивілізована Європа має нарешті позбутися залежності від російських і білоруських товарів. І нарешті припинити фінансування війни в Україні», - заявили у МІУ.

Нагадаємо, раніше перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що втрати України від російської агресії сягнули $564,9 млрд.