Окупанти несуть втрати на Запоріжжі: українській військові витісняють ворога на окремих напрямках

Потягом доби знищено 17 окупантів.

Українській військові тримають оборону на Запоріжжі та поступово витісняють ворожі війська на окремих напрямках в області.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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За його словами, російські окупанти нести втрати і в техніці, і у живій силі. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони Запорізького краю знищили 17 окупантів, один танк, одну бойову броньовану машину, п'ять автомобілів, три гаубиці та одну станцію радіоелектронної боротьби.

Підрозділи Запорізької окремої бригади територіальної оборони у взаємодії з іншим підрозділом збройних сил України знищили танк Т-72 та автомобіль ремонту бронетехніки ворога біля села Малинівка у Гуляйпільскому районі.

Як повідомлялося, через великі втрати на війні, Росія почала шукати "добровольців" в Придністров'ї - британська розвідка. Так, російські окупанти почали вербувати військових, які були звільнені з військової служби з 2012 року. Зазначимо, що від початку повномасштабної війни російські війська втратили понад 19 тисяч особового складу.

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