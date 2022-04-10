"Російська армія продовжує "воювати" з цивільним населенням, бо на фронті перемог не має" - Синєгубов

"Російська армія продовжує "воювати" з цивільним населенням, бо на фронті перемог не має" - Синєгубов

Окупанти обстрілюють Харків.

Минулої доби російські окупанти 66 разів обстріляли Харків, внаслідок чого дев'ять людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За минулу добу російські війська нанесли близько 66 артилерійських, мінометних ударів по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, ХТЗ, центр міста. Внаслідок обстрілів, на жаль, 9 постраждалих", — сказав голова ХОВА.

Також обстрілів зазнали Дергачі та район.

"Двоє людей загинули, є постраждалі. Як бачимо, російська армія продовжує "воювати" з цивільним населенням, бо на фронті перемог не має", — додав Синєгубов.

Раніше стало відомо, що на супутникових знімках, зібраних і проаналізованих компанією Maxar Technologies, видно, як військова колона довжиною 12 км рухається на південь через місто Великий Бурлук на сході України.