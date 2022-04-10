В Маріуполі український прикордонник підірвав себе, аби не здати позицію ворогові — Арестович

Останніми словами на радіостанції були "Слава Україні!".

Старший офіцер Прикордонних військ України сьогодні, 10 квітня, підірвав себе на радіостанції в Маріуполі, аби вона не дісталася російським загарбникам.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

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"За попередніми данними сьогодні в Маріуполі один зі старших офіцерів Прикордонних військ, будучи оточений ворогами і поранений, підірвав себе разом з радіостанцією, щоб вона не дісталася противникові. Останніми словами в радіостанції були "Слава Україні!". Низький уклін, шана і честь нашим прикордоникам", — сказав Арестович.

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