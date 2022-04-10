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Пенсіонеру відрізали руки на очах у доньки, зґвалтували вагітну: моторошні випадки тортур мирних українців окупантами

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Пенсіонеру відрізали руки на очах у доньки, зґвалтували вагітну: моторошні випадки тортур мирних українців окупантами

Associated Press

Страшні випадки сталися на Київщині, Харківщині, Херсонщині та Чернігівщині. 

Українська омбудсменка Людмила Денисова повідомляє, що після звільнення населених пунктів від окупантів залишаються десятки і сотні закатованих, скалічених людей, які піддавалися страшним тортурам.

Про це вона написала на своїй сторінці у соціальних мережах.

Денисова розповіла про страшні випадки поводження окупантів з мирним населенням на Київщині, Харківщині, Херсонщині та Чернігівщині. 

  • У селищі Макарів на Київщині 80-річному чоловіку відрізали руки на очах у доньки. Від отриманих ран він помер.
  • В Ірпені двадцятирічну вагітну жінку зґвалтували два загарбники. Вона втратила дитину.
  • На Херсонщині 60-річного чоловіка били у присутності доньки – прикладами, палицями.
  • Під час окупації сіл Ягіде та Лукашівка на Чернігівщині російські загарбники облаштували свій штаб у Вознесенській церкві. У ній знайшли тіла людей, ймовірно, місцевих мешканців, які були розстріляні російськими військовими.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів та порушень прав людини РФ в Україні", - закликала омбудсменка. 

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