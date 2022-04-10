Пенсіонеру відрізали руки на очах у доньки, зґвалтували вагітну: моторошні випадки тортур мирних українців окупантами

Пенсіонеру відрізали руки на очах у доньки, зґвалтували вагітну: моторошні випадки тортур мирних українців окупантами

Страшні випадки сталися на Київщині, Харківщині, Херсонщині та Чернігівщині.

Українська омбудсменка Людмила Денисова повідомляє, що після звільнення населених пунктів від окупантів залишаються десятки і сотні закатованих, скалічених людей, які піддавалися страшним тортурам.

Про це вона написала на своїй сторінці у соціальних мережах.

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Денисова розповіла про страшні випадки поводження окупантів з мирним населенням на Київщині, Харківщині, Херсонщині та Чернігівщині.

У селищі Макарів на Київщині 80-річному чоловіку відрізали руки на очах у доньки. Від отриманих ран він помер.

Від отриманих ран він помер. В Ірпені двадцятирічну вагітну жінку зґвалтували два загарбники. Вона втратила дитину.

Вона втратила дитину. На Херсонщині 60-річного чоловіка били у присутності доньки – прикладами, палицями.

– прикладами, палицями. Під час окупації сіл Ягіде та Лукашівка на Чернігівщині російські загарбники облаштували свій штаб у Вознесенській церкві. У ній знайшли тіла людей, ймовірно, місцевих мешканців, які були розстріляні російськими військовими.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів та порушень прав людини РФ в Україні", - закликала омбудсменка.

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