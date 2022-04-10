Лукашенко та Путін полетять на космодром на Далекий Схід, щоб обговорити війну в Україні

Лукашенко та Путін полетять на космодром на Далекий Схід, щоб обговорити війну в Україні

Після зустрічі два диктатори дадуть пресконференцію.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко їде до президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна 12 квітня на космодром Східний, що розташований на Далекому Сході в Амурській області. Там два диктатори будуть обговорювати Україну.

Про це повідомляє російське ЗМІ "РБК" із посиланням на передачу "Москва. Кремль. Путін".

Як зазначається у повідомлення, що 12 квітня Путін та Лукашенко прилетять на космодром Східний та оцінять хід його будівництва. Після цього вони дадуть пресконференцію.

"Звичайно ж, у журналістів накопичилося до Путіна та Лукашенка безліч запитань. Йтиметься й про ситуацію в Україні. Білорусь хотіла б виступити одним із гарантів безпеки, цю ідею підтримує і Москва", - повідомили в ефірі "Весті.ру".

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