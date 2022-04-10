Лукашенко и Путин полетят на космодром на Дальний Восток, чтобы обсудить войну в Украине

После встречи два диктатора дадут пресс-конференцию.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко едет к президенту страны-агрессора России Владимиру Путину 12 апреля на космодром Восточный, расположенном на Дальнем Востоке в Амурской области. Там два диктатора будут обсуждать Украину.
Об этом сообщает российское СМИ " РБК " со ссылкой на передачу "Москва. Кремль. Путин".
Как говорится в сообщении, что 12 апреля Путин и Лукашенко прилетят на космодром Восточный и оценят ход его строительства. После этого они дадут пресс-конференцию.
"Конечно же, у журналистов накопилось к Путину и Лукашенко множество вопросов. Речь и о ситуации в Украине. Беларусь хотела бы выступить одним из гарантов безопасности, эту идею поддерживает и Москва", — сообщили в эфире "Вести.ру".
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