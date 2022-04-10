Что ждет армию РФ до 9 мая: Арестович предоставил несколько прогнозов

Советник главы Офиса президента напомнил, как российские военные бежали из Киевщины.

Свое мнение касательно судьбы российских войск в Украине в ближайшее время высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телемарафона 10 апреля.

По его словам, даже если центральное командование отдаст приказ, то россиянам во впремя отхода предстоит столкнуться с украинскими фермерами и партизанами.

"Я не уверен, что фермеры не растянут их технику на тракторы. Поэтому им нужно оставить войска, чтобы организованно выйти. Они ведь не хотят, пожалуй, разгрома тотального. Потому что выдать это за победу будет тяжело не только 9 мая, но и в любой день мая", – сказал Арестович.

Он даже дал совет военным подписать мирное соглашение и договориться.

"А часть этих сил, которые они тянут сюда, оставил бы на выход. Потому что выход – это очень непростая военная военная операция, как мы видела по выходу из Киева, Киевщины, Черниговщины и Сумщины, где били по ним и из авиации, артиллерии. Партизаны их просто копняками гнали в сторону северной границы, так будет и здесь. Они думают, что они просто так выйдут, я сомневаюсь", — сказал Арестович.

Напомним, глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщал, что оккупационные российские войска обстреливают Донбасс с новой силой. Самые горячие города, где проходят постоянные обстрелы и бои, это Рубежное, вся Горная община и Попасная. В настоящее время обстрелы продолжаются, а кафиры используют тяжелую артиллерию, минометы всех калибров, системы залпового огня, "Грады", "Смерчи", "Ураганы", крылатые ракеты, авиацию.

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