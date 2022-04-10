Що чекає на армію РФ до 9 травня: Арестович надав декілька прогнозів

Радник голови Офісу президента нагадав, як російські військові тікали з Київщини.

Свою думку щодо долі російських військ в Україні найближчим часом висловив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телемарафону 10 квітня.

За його словами, навіть якщо центральне командування віддасть наказ, то росіянам під час відходу потрібно ще буде зіткнутися із українськими фермерами та партизанами.

"Я не впевнений, що фермери не розтягнуть їхню техніку на трактори. Тому їм треба залишити війська, щоб організовано вийти. Вони ж не хочуть, мабуть, розгрому тотального. Тому що видати це за перемогу буде важко не лише 9 травня, але й в будь-який день травня", – сказав Арестович.

Він навіть дав пораду військовим – підписати мирну угоду та домовитися.

"А частину цих сил, які вони тягнуть сюди, залишив би на вихід. Тому що вихід – це дуже непроста операція військова, як ми бачила по виходу з Києва, Київщини, Чернігівщини та Сумщини, де били по них і з авіації, артилерії. Партизани їх просто копняками гнали у бік північного кордону, то так само буде й тут. Вони думають, що вони просто так вийдуть, я сумніваюся", – сказав Арестович.

Нагадаємо, голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомляв, що окупаційні російські війська обстрілюють Донбас з новою силою. Найгарячіші міста, де відбуваються постійні обстріли та бої, це Рубіжне, вся Гірська громада та Попасна. Наразі обстріли продовжуються, а окупанти використовують важку артилерію, міномети всіх калібрів, системи залпового вогню, "Гради", "Смерчі", "Урагани", крилаті ракети, авіацію.

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