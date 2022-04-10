Гайдай розповів, як Росія готується до бою за Донбас

Магістральні труби, які газ подавали, десь метрів по 50 вигоріли вщент.

Окупаційні російські війська обстрілюють Донбас з новою силою. Найгарячіші міста, де відбуваються постійні обстріли та бої, це Рубіжне, вся Гірська громада та Попасна.

Про це очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів в інтерв'ю "УП"



Голова ОВА підтвердив, що обстріли продовжуються, а окупанти використовують важку артилерію, міномети всіх калібрів, системи залпового вогню, "Гради", "Смерчі", "Урагани", крилаті ракети, авіацію.

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"Обстріляні всі лікарні, які тільки є. Дуже багато будинків зруйновані вщент, деякі наполовину, десь частково. Ми навіть не можемо порахувати, тому що обстріли настільки щільні. Неможливо приїхати і провести облік, - говорить він. - У нас найбільша проблема на сьогодні – це Рубіжне, Попасна і Гірська громада. У Рубіжному частина захоплена орками, йдуть постійні позиційні бої, постійні обстріли. Так само в Попасній. Попасну просто "утюжать" уже більше місяця".

Гайдай також додав, що продовжується евакуація людей і є домовленість із "Укрзалізницею": "Єдине, що орки вже обстрілюють колію навіть у сусідніх областях. Тому нам все важче і важче це дається, але все одно поки проводимо евакуацію. Наприклад, 7-го квітня вивезли понад 1400 людей. Далі продовжуємо. Патрульна поліція – молодчинки. Вони постійно супроводжують людей, навіть збирають їх, іноді за кермо сідають, тому що вже водії повтікали. Зрозумійте, під обстрілами не кожен витримає".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" не припиняє вивозити до західних регіонів мирне населення з території Луганської і Донецької областей, де російські окупанти зосереджують свої сили. Список потягів для евакуації на неділю, 10 квітня