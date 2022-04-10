Нескорені українці беруть на кпини росіян і вже своїми витівками прославились на увесь світ

Нескорені українці беруть на кпини росіян і вже своїми витівками прославились на увесь світ

Тракторами красти танки і пригощати отруйними пиріжками росіян – це про безстрашних українців.

Українці вражають світ і дивують навіть самих себе хоробрістю та єдністю у боротьбі з ворогом. А ще надихають винахідливістю та неповторним гумором. По всій Україні росіян чекають пастки, влаштовані партизанами. Навіть там, де вони нібито захопили наші території, місцеві жителі не дають окупантам спокою.

Про це в сюжеті ТСН.

Перші в світі тракторні війська: по всьому світу глузують з росіян, чию військову техніку розтягують хазяйновиті українські селяни за допомогою мирної сільгосптехніки. Світові виробники дитячих іграшок вже продають новинку: український трактор тягне бронемашину з літерою Z.

Фермери активно долучились до знищення ворожих тилових колон. Тож російська бронетехніка нерідко глохне посеред дороги, бо закінчилось пальне, чи запчастини для ремонту. Посеред поля у Баштанці палав і зенітно-ракетний комплекс «Панцир С», знищений розлюченими селянами. Вартість однієї такої системи – 15 мільйонів доларів.

Українській владі довелось просити партизанів за можливості не знищувати військову техніку, яка надалі може послужити українським військовим. Та бувають і геть містичні історії, коли ворожу техніку зупиняє сама українська земля. На Сумщині річка засмоктала чотири російські танки.

Містяни ж вразили світ безстрашністю, з якою голіруч зупиняють ворога на площах, виходять на щоденні протести. У Херсоні, Мелітополі, Новій Каховці, Бердянську та Енергодарі окупанти стріляли по беззбройних мітингарях, та люди все одно не розходились. Загарбники намагались влаштувати на Херсонщині пропагандистську акцію з роздачею гуманітарної допомоги, зібраної переважно з розграбованих магазинів, та ніхто не взяв, ба навіть більше, ще й глузували з окупантів, що візьмуть лише червоною ікрою.

ТСН зібрала історії українців, які вражають хоробрістю та єдністю у боротьбі з ворогом

У Чорнобаївці ж ці продуктові подачки містяни демонстративно спалили. А мешканці окупованого Мелітополя, ігноруючи окупантів, просто на площі записали звернення до Збройних Сил України із закликом якнайшвидше прийти.

Всесвітньо відомий письменник Стівен Кінг опублікував фото української бабусі із середнім пальцем з підписом – українська жінка зустрічає російські війська.

Ukrainian woman welcomes Russian troops. pic.twitter.com/puZHDbWwtW — Stephen King (@StephenKing) March 5, 2022

Про ще одну підступну бабусю стало відомо з перехопленої телефонної розмови російського військового. Жінка отруїла вісьмох загарбників своїми пиріжками.

Росіяни обкрадають будинки українців. Та деякі господарі, які полишають домівку, тепер, буває, лишають голодним мародерам біля харчів грайливу записку: «Вгадай, де отрута»? Нескорені українці навіть у своїх зруйнованих будинках записують відео, які демонструють: їх не зламати.

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