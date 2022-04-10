Ексдружина Дмитра Ступки Поліна Логунова виходить заміж

Блогерка показала романтичне освідчення від нового обранця.

Ексдружина українського актора Дмитра Ступки, блогерка та стилістка Поліна Логунова поділилася з шанувальниками новиною.

Поліна вдруге виходить заміж. Про це вона розповіла на сторінці в Instagram. Блогерка запостила фото з романтичним освідченням свого обранця. На світлині зображений літак у небі, за яким "летить" напис "Поліно, ти вийдеш за мене".

instagram.com/polinalogunova

Цей знімок Логунова прокоментувала коротко: "Так".

Свого нового коханого блогерка не афішує. Втім зрозуміло, що він щедрий. Днями Поліна хизувалася дорогоцінною каблучкою, яку їй презентував тепер вже наречений.

instagram.com/polinalogunova

Зазначимо, що Дмитро Ступка та Поліна Логунова одружилися 11 березня 2016 року. 25 квітня 2017 року у подружжя народилася донька, яку назвали на честь легендарного діда Дмитра – Богданою. Майже рік тому Дмитро і Поліна з донькою емігрували до США. Втім, пара вирішила розлучитися.

Поліна Логунова з Дмитром Ступкою та донькою / instagram.com/stupka777

Поліна Логунова з донькою / instagram.com/polinalogunova

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