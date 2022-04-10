Ексдружина Дмитра Ступки Поліна Логунова виходить заміж

Блогерка показала романтичне освідчення від нового обранця.
Ексдружина українського актора Дмитра Ступки, блогерка та стилістка Поліна Логунова поділилася з шанувальниками новиною.
Поліна вдруге виходить заміж. Про це вона розповіла на сторінці в Instagram. Блогерка запостила фото з романтичним освідченням свого обранця. На світлині зображений літак у небі, за яким "летить" напис "Поліно, ти вийдеш за мене".
Цей знімок Логунова прокоментувала коротко: "Так".
Свого нового коханого блогерка не афішує. Втім зрозуміло, що він щедрий. Днями Поліна хизувалася дорогоцінною каблучкою, яку їй презентував тепер вже наречений.
Зазначимо, що Дмитро Ступка та Поліна Логунова одружилися 11 березня 2016 року. 25 квітня 2017 року у подружжя народилася донька, яку назвали на честь легендарного діда Дмитра – Богданою. Майже рік тому Дмитро і Поліна з донькою емігрували до США. Втім, пара вирішила розлучитися.
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