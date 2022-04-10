Росія вже чотири доби, як почала наступ на Донбас – Арестович

За його словами, РФ намагається проводити наступ з півночі та півдня.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на Донбасі вже розпочався перший етап наступу російських військ.

Про це він розповів в інтерв'ю російському адвокату Марку Фейгіну. Політик зазначив, що наступ почався ще чотири доби тому. Ворог намагається проводити його з півночі та півдня, втім, з півдня не вдається.

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"Йде воно лише з півночі, з півдня намагаються наступати, не виходить. А ось ці, коли приїдуть, на яких вся надія, і оце що накопичується у напрямку Харкова, це буде другий ешелон цього наступу. Другий і третій, по посиленню. Коли перші зітруться, другі підуть і так далі. Це один й той самий наступ, який буде по етапам напрямку по рубежах. Але він вже триває. Тому що вже всі - від астрологів до тарологів, до страшних воєнних експертів розповідають, що воно от 14-го почнеться справжній наступ. 14-го почнуть вводити другий ешелон і це не стане справжнім наступом, це буде продовження того ж наступу, якщо взагалі буде.

Але, судячи з деяких подробиць, треба ще подивитися, чи будуть вводити цей другий ешелон, чи побережуть його. Через одну просту причину - тому що не дуже виходить перший ешелон, тому другий не дуже горить вступати у бій. І постійно відсуваються дати відновлення боєздатності", – поділився радник голови ОП.

Нагадаємо, Арестович розвіяв міф про 60-90 тисяч російських військових на сході України. Політик також зазначив, скільки окупантів перебуває на всій території України.

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