"Росія порожня": Арестович заявив, що у РФ більше немає солдат для війни

"Росія порожня": Арестович заявив, що у РФ більше немає солдат для війни

За його словами, російські військові або в Україні, або на кордоні, або в землі.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що у Росії закінчилися боєздатні солдати, яких можна перекинути на війну в Україну.

Про це він розповів в інтерв'ю російському адвокату і правозахиснику Марку Фейгіну.

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"Будучи на місті російських командирів, я би притримав другий ешелон військових. Невідомо, як все обернеться. Раптом ми почнемо наступати (на Сході - ред.), треба буде відбиватися, а чим вони будуть відбиватися. Це останні солдати "великої Росії" і більше немає. Росія порожня. І зараз два одинокі моджахети захочуть захопити Росію, вони її візьмуть повністю, дійдуть, куди захочуть. Російські солдати або тут, або на кордоні, або в землі", - сказав Арестович.

Раніше у цьому ж інтерв'ю радник голови ОП розвіяв міф про 60-90 тисяч російських військових на сході України.

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