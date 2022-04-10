Экс-жена Дмитрия Ступки Полина Логунова выходит замуж

Блогерша показала романтическое предложение от нового избранника.

Экс-жена украинского актера Дмитрия Ступки, блогерша и стилистка Полина Логунова поделилась с поклонниками новостью.

Полина во второй раз выходит замуж. Об этом она рассказала на странице в Instagram. Блогерша запостила фото с романтическим предложением своего избранника. На фото изображён самолет в небе, за которым "летит" надпись "Полина, ты выйдешь за меня?".

instagram.com/polinalogunova

Этот снимок Логунова прокомментировала коротко: "Да".

Своего нового любимого блогерша не афиширует. Впрочем, понятно, что он щедрый. На днях Полина хвасталась драгоценным кольцом, которое ей презентовал теперь уже жених.

instagram.com/polinalogunova

Отметим, что Дмитрий Ступка и Полина Логунова поженились 11 марта 2016 года. 25 апреля 2017 года у супругов родилась дочь, которую назвали в честь легендарного деда Дмитрия – Богдана. Почти год назад Дмитрий и Полина с дочерью эмигрировали в США. Впрочем, пара решила развестись.

Полина Логунова с Дмитрием Ступкой и дочерью / instagram.com/stupka777

Полина Логунова с дочерью / instagram.com/polinalogunova

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