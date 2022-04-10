У Сумській області змінили тривалість комендантської години

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях.

У Сумській області змінюється тривалість комендантської години.

Також читайте У Сумській області залишається високою загроза чергового заходу армії РФ - голова ОВА

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Від понеділка, 11 квітня, комендантська година буде розпочинатися о 21.00, а закінчуватиметься о 05.00. Раніше вона розпочиналася о 20:00 та тривала до 05:00.

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Їх мають працівники підприємств, установ і організацій, що забезпечують життєдіяльність області. Також необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу.

У визначений час мешканцям області необхідно залишатися вдома, а в разі спрацювання сигналу тривоги спуститися в укриття.

Нагадаємо, раніше в Одесі запровадили тривалу комендантську годину, аби вберегти людей у знаковий для міста день. Річ у тому, що саме на 10 квітня припадає День звільнення Одеси від нацистських окупантів. Саме цього дня одесити традиційно збираються біля пам'ятників та меморіалів.

Читайте також: