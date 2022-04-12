Оккупанты используют детей в качестве шпионов и корректировщиков огня — Денисова

СБУ сообщила, что в обоих случаях несовершеннолетние не успели передать информацию врагу.

Кафиры используют детей в качестве шпионов и корректировщиков огня.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"В Харькове рашисты через Telegram пытались завербовать несовершеннолетнего, чтобы парень за денежное вознаграждение предоставлял информацию о позициях ВСУ на территории города", — написала она.

По данным Денисовой, в Луганской области двое военных РФ лично предложили 16-летнему ребенку деньги за информацию о местоположениях и маршрутах передвижения украинских войск. Они заверили парня, что ему ничего не будет потому, что он несовершеннолетний.

Служба безопасности Украины сообщила, что в обоих случаях несовершеннолетние не успели передать информацию оккупантам.

Омбудсман подчеркнула, что указанные действия являются грубым нарушением статьи 4 Факультативного протокола к Конвенции ООН о правах ребенка по участию детей в вооруженных конфликтах, которым установлен запрет вербовать или использовать в военных действиях лиц, не достигших 18-летнего возраста.

"Дети должны рассматриваться как пострадавшие, независимо от стороны, которой дети были завербованы или иным образом вовлечены в военные действия. Прошу Генерального прокурора обеспечить полное и объективное расследование по фактам незаконного вовлечения детей в военные действия", — написала она.

Денисова также обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушений РФ прав ребенка в Украине.

Напомним, в Буче оккупанты изнасиловали 11-летнего мальчика на глазах у мамы. Нелюди привязали женщину к стулу, чтобы она смотрела.

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