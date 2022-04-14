Трюдо вслед за Байденом назвал агрессию РФ против Украины геноцидом

Канадский премьер считает, что Путина следует привлечь к ответственности за его военные преступления.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вслед за президентом США Джо Байденом назвал действия России во время вторжения в Украину термином "геноцид".
Об этом информирует NDTV.
"Я считаю, что абсолютно правильным, что все больше и больше людей говорят и используют слово "геноцид" с точки зрения того, что делает Россия, что сделал Владимир Путин (в Украине. – Ред.)", – сказал Трюдо.
Таким образом канадский премьер стал одним из первых мировых лидеров, использовавших этот термин в отношении российской агрессии.
"Мы видели желание атаковать мирных жителей, использовать сексуальное насилие как оружие для войны. Это совершенно неприемлемо", — подчеркнул он и добавил, что РФ обстреливает обстреливаемые гражданских людей, невоенные объекты, в том числе больницы и вокзалы.
Трюдо отметил, что Канада была одной из первых стран, которая начала процесс в Международном уголовном суде, чтобы привлечь Путина к ответственности за его военные преступления.
"Это – военные преступления, за которые ответственен Путин. Это – преступления против человечности", – подытожил канадский премьер.
Напомним, президент США Джо Байден в первый раз заявил, что считает геноцидом действия России в Украине.
Ранее сообщалось, что Канада отправит в Европу эвакуационные рейсы за украинскими беженцами.
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