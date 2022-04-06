"То, что происходит в Буче, что Путин сделал в Украине, совсем недалеко от геноцида" — Джонсон

"То, что происходит в Буче, что Путин сделал в Украине, совсем недалеко от геноцида" — Джонсон

Международное сообщество введет больше санкций против России.

Связанные и расстрелянные тела на украинских улицах Бучи "недалеки от геноцида".

Убийства в Буче под Киевом вызвали глобальный резонанс, международное сообщество введет больше санкций против России.

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Об этом заявил глава правительства Великобритании Борис Джонсон, пишет Reuters.

«Когда мы смотрим на то, что происходит в Буче, что Путин сделал в Украине, и что, мне кажется, совсем недалеко от геноцида, не удивительно, что люди реагируют таким образом», — сказал он журналистам.

Он также добавил, что международное сообщество, в том числе Великобритания, будет двигаться синхронно по поводу "введения новых санкций и ограничений против режима Владимира Путина".

Напомним, Борис Джонсон записал видеообращение к россиянам.

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