Окупанти обстріляли Херсонщину системами залпового вогню

Минулося без жертв по постраждалих.

Російські окупанти завдали кілька обстрілів системами залпового вогню по прифронтових селах Херсонської області і в районі сіл Криворізького району. У результаті обстрілів пошкодження отримали деякі будинки і ферми. Жертв немає.

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рога Олександр Вілкул.

При цьому ситуація в Кривому Розі і Криворізькому регіоні стабільна і перебуває під контролем ЗСУ.

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"Ми також відновлюємо життєдіяльність населених пунктів півночі Херсонської області, які були звільнені українською армією від окупантів", - зазначив Вілкул.

Раніше стало відомо, що у Херсонській області військові 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили 3 броньовані автомобілі "Тигр" та одну бойову машину піхоти - БМП 3. Колона російської техніки рушила з тимчасово окупованого села в бік українських військ. Військові помітили колону та за допомоги протитанкового ракетного комплексу "Корсар" знищили її.

Тим часом окупаційні війська не залишають спроб створити на території Херсонської області так звану республіку "ХНР". Загарбники зазделегідь готують протоколи про результати "голосування", вигідні для окупаційної влади.

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